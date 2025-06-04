Єрмак обговорив з Рубіо посилення української ППО та переговори у Стамбулі

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час візиту до Вашингтону зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо. Обговорили необхідність посилення української ППО та переговори з Росією у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram Єрмака.

"У Вашингтоні зустрівся та поговорив із державним секретарем США та виконуючим обов’язки радника з національної безпеки Марко Рубіо. Обговорили ситуацію на фронті, необхідність посилення підтримки України у сфері протиповітряної оборони", - повідомив глава ОП.

Єрмак та Рубіо також поділилися думками про зустрічі з росіянами у Стамбулі, подальший хід перемовин, обмін полоненими, який буде та важливість повернення всіх заручників та викрадених Росією дітей.

"Підкреслив, що Україна зробила все можливе для досягнення миру, згодна на припинення вогню, але Росія проти, тому потрібні додаткові санкції. Домовилися координувати подальші дії", - додав глава Офісу президента.