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Єрмак обговорив з радником Байдена подальшу допомогу від США

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Вони обговорили подальшу підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Єрмак поінформував Саллівана про актуальну ситуацію на фронті. Також вони обговорили допомогу для України з боку США.

"Сторони обговорили потужну підтримку, яку Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні з наближенням річниці війни, а також наголосили на важливості нашої подальшої комунікації", - йдеться у повідомленні.

Єрмак подякував Джо Байдену, Конгресу США та американському народові за підтримку України.

Нагадаємо, за даними видання The Washington Post, США наступного тижня оголосять про новий пакет допомоги Україні. Водночас офіційні особи попереджають про вирішальний момент у війні.

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