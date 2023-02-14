Єрмак обговорив з радником Байдена подальшу допомогу від США

Єрмак поінформував Саллівана про актуальну ситуацію на фронті. Також вони обговорили допомогу для України з боку США.

"Сторони обговорили потужну підтримку, яку Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні з наближенням річниці війни, а також наголосили на важливості нашої подальшої комунікації", - йдеться у повідомленні.

Єрмак подякував Джо Байдену, Конгресу США та американському народові за підтримку України.

Нагадаємо, за даними видання The Washington Post, США наступного тижня оголосять про новий пакет допомоги Україні. Водночас офіційні особи попереджають про вирішальний момент у війні.

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