Єрмак обговорив з радниками лідерів США, Великої Британії, Німеччини та Франції ситуацію на фронті

Єрмак подякував співрозмовникам за участь у засіданнях радників із питань національної безпеки та політичних радників на Мальті, в Джидді й Копенгагені.

Також сторони обговорили ситуацію на полі бою. Як зазначив керівник Офісу президента, українська армія відвоювала вже близько 50% раніше окупованих територій, проте сьогодні чисельність російського угруповання в Україні втричі більша, ніж на початку агресії, тож наша країна потребує збереження міжнародної підтримки.

Крім того, на зустрічі йшлося про захист «зернового коридору» в Чорному морі. Попри численні повітряні атаки РФ на українську портову інфраструктуру коридор і далі працює завдяки взаємодії з партнерами України, передусім із Чорноморського регіону.

"Цим маршрутом пройшли вже десятки суден, що сприяло зменшенню загроз для продовольчої безпеки у світі. Проте для захисту та забезпечення роботи "зернового коридору» ми потребуємо додаткових комплексів ППО", - додав він.

Співрозмовники також продовжили діалог щодо укладення двосторонніх угод про безпекові гарантії в межах Спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами G7 у Вільнюсі.

Було також зазначено, що робота, яка здійснюється в цьому контексті, сприятиме переходу сил оборони нашої держави на стандарти НАТО та західне озброєння.

Радники лідерів США, Великої Британії, Німеччини та Франції запевнили, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно заради досягнення справедливого миру.