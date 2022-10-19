Єрмак обговорив з представниками посольств Франції, ФРН, Італії, Нідерландів та Іспанії посилення ППО
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав Францію, Німеччину, Італію, Нідерланди та Іспанію посилити кроки щодо зміцнення протиповітряної оборони нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента за підсумками брифінгу за участю представників дипломатичного корпусу цих країн.
"Безумовно, з огляду на те, що відбувається останніми днями, одним із наших основних пріоритетів є створення захисту для наших міст, цивільної інфраструктури та створення повітряного щита для України. І я дуже радий, що сьогодні це вже не є питанням для обговорення, а є тільки питанням часу. А це потрібно зробити якомога швидше", - заявив Єрмак.
Він також висловив сподівання, що представлені на зустрічі країни підтримають ухвалення під час сесії Європейського парламенту 21-24 листопада резолюції ПАРЄ, у якій РФ буде названа терористичним режимом.
Дипломатичні представники відзначили важливість наданої інформації та поставили уточнювальні питання, щоб надати відповідну інформацію керівництву своїх держав.
Нагадаємо, раніше міжнародна робоча група з питань безпекових гарантій для України під співголовуванням Єрмака й колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена напрацювала рекомендації щодо гарантій безпеки для України, які могли б стати основою документа під назвою "Київський безпековий договір" (Kyiv Security Compact).
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