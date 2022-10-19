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Єрмак обговорив з представниками посольств Франції, ФРН, Італії, Нідерландів та Іспанії посилення ППО

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Середа 19 жовтня 2022 19:43
Єрмак обговорив з представниками посольств Франції, ФРН, Італії, Нідерландів та Іспанії посилення ППО Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав Францію, Німеччину, Італію, Нідерланди та Іспанію посилити кроки щодо зміцнення протиповітряної оборони нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента за підсумками брифінгу за участю представників дипломатичного корпусу цих країн.

"Безумовно, з огляду на те, що відбувається останніми днями, одним із наших основних пріоритетів є створення захисту для наших міст, цивільної інфраструктури та створення повітряного щита для України. І я дуже радий, що сьогодні це вже не є питанням для обговорення, а є тільки питанням часу. А це потрібно зробити якомога швидше", - заявив Єрмак.

Він також висловив сподівання, що представлені на зустрічі країни підтримають ухвалення під час сесії Європейського парламенту 21-24 листопада резолюції ПАРЄ, у якій РФ буде названа терористичним режимом.

Дипломатичні представники відзначили важливість наданої інформації та поставили уточнювальні питання, щоб надати відповідну інформацію керівництву своїх держав.

Нагадаємо, раніше міжнародна робоча група з питань безпекових гарантій для України під співголовуванням Єрмака й колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена напрацювала рекомендації щодо гарантій безпеки для України, які могли б стати основою документа під назвою "Київський безпековий договір" (Kyiv Security Compact).

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