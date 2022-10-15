Єрмак обговорив з новим президентом Червоного Хреста доступ до українських полонених в Оленівці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Зокрема, Єрмак закликав Мір’яну Еггер зробити все можливе для направлення місії Червоного Хреста до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де наприкінці липня внаслідок терористичного обстрілу з боку російських окупантів було вбито понад 50 захисників України.

За його словами, наша держава зі свого боку готова всіляко сприяти такій місії.

"Сьогодні - критичний момент. Ця війна є випробуванням для всіх: для України, для міжнародних організацій", - сказав він.

Керівник ОП переконаний, що 17 жовтня представники Червоного Хреста мають прибути на лінію розмежування на сході України. Це стало б дуже важливим кроком.

Еггер зробила акцент на важливості того, щоб співробітники МКЧХ мали доступ до військовополонених, зокрема в Оленівці.

"Це - мій пріоритет. І ми продовжуватимемо вимагати отримання доступу", - наголосила вона.