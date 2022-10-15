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Ермак обсудил с новым президентом Красного Креста доступ к украинским пленным в Еленовке

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Суббота 15 октября 2022 18:20
Ермак обсудил с новым президентом Красного Креста доступ к украинским пленным в Еленовке Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел разговор с новым президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Эггер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

В частности, Ермак призвал Мирьяну Эггер сделать все возможное для направления миссии Красного Креста в колонию в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области, где в конце июля в результате террористического обстрела со стороны российских оккупантов были убиты более 50 защитников Украины.

По его словам, наше государство со своей стороны готово всячески способствовать такой миссии.

"Сегодня - критический момент. Эта война является испытанием для всех: для Украины, для международных организаций", - сказал он.

Руководитель ОП уверен, что 17 октября представители Красного Креста должны прибыть на линию разграничения на востоке Украины. Это стало бы очень важным шагом.

Эггер сделала акцент на важности того, чтобы сотрудники МККК имели доступ к военнопленным, в частности в Еленвке.

"Это - мой приоритет. И мы будем требовать получения доступа", - подчеркнула она.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Зеленский подверг критике Красный Крест и призвал организацию получить доступ к колонии в Еленовке, где в результате теракта погибли украинские пленные.

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Андрей Ермак Красный Крест
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