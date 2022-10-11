Єрмак обговорив з керівниками на місцях ситуацію в регіонах після масованих атак Росії
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів селекторну нараду з головами обласних військових адміністрацій та мерами обласних центрів України, яка була присвячена ситуації в регіонах нашої країни після масованих обстрілів з боку Росії об’єктів критичної інфраструктури, насамперед енергетичних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
Зокрема, Єрмак заслухав інформацію про поточну ситуацію в усіх регіонах і ті потреби й проблеми, які вимагають уваги та вирішення.
Голови обласних військових адміністрацій проінформували про шкоду, якої було завдано унаслідок ракетних обстрілів та атак безпілотників-камікадзе на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Очільники ОВА, керівництво Міністерства енергетики та НЕК "Укренерго" розповіли про ситуацію з відновленням електропостачання, а також про заходи щодо посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури.
Єрмак попросив заступників керівника Офісу президента разом з головами обласних військових адміністрацій надати перелік усіх нагальних потреб щодо відновлення пошкодженої інфраструктури, який керівництво Української держави передаватиме країнам-партнерам, що вже готові допомагати нашій країні в цих питаннях.
"Також у цей час дуже важлива ваша пряма комунікація з громадянами, щоб вони чітко розуміли, коли що робиться й відновлюється на місцях. Тому ваші виступи чи звернення до людей були б дуже корисними", - сказав він.
Нагадаємо, вчора, 10 жовтня, російські окупанти випустили по Україні 84 крилаті ракети. Внаслідок атак загинули та отримали поранення мирні жителі.
Також сьогодні, 11 жовтня, росіяни продовжили обстрілювати Україну за допомогою ракет.
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