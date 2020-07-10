Ермак: нормандская встреча в Берлине должна пройти как можно скорее

Нормандский саммит в Берлине с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции должен пройти как можно скорее, возможно, в ближайшие месяцы. При этом условия остаются все те же - выполнение договоренностей встречи "нормандской четверки" в Париже.

Об этом журналистам рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он также отметил возросший уровень поддержки украинской позиции со стороны Франции и Германии.

"Наверное, мы никогда не чувствовали настолько сильно поддержки со стороны наших международных партнеров, как на последней встрече в Берлине (встреча политических советников, - ред.). Кроме того, сейчас никаких условий, никаких предпосылок для снятия санкций против России нет, речь об этом вообще не идет. Все очень хорошо оценивают усилия Украины", - сказал Ермак.

По его словам, участники переговоров по Донбассу сейчас активно готовят механизм реального, а не декларативного обеспечения прекращения огня. Продолжаются и переговоры по обмену, который может пройти в ближайшее время, стороны близки к утверждению плана по разминированию.

Вдобавок Ермак снова перечислил "красные линии", которые не перейдет Украина: обязательный контроль за границей, вывод иностранных войск и т.д., чтобы выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в принципе могли состояться.

"Украина сейчас однозначно доминирует в переговорах", - подчеркнул Ермак.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона надеется на саммит "нормандской четверки" уже в августе, однако российский переговорщик Дмитрий Козак заявил, что никаких оснований для этого сегодня нет.

Кроме того, сегодня он отреагировал на заявления украинского вице-премьера Алексея Резникова о необходимости пересмотра минских соглашений, отметив, что эти слова должен подтвердить или опровергнуть президент Украины Владимир Зеленский.