Ермак назвал темы встречи советников "нормандской четверки"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, о чем сегодня в Берлине будут говорить политические советники "нормандской четверки". Главной темой будет подготовка к предстоящей встрече лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам Ермака, планируется обсудить вопрос режима прекращения огня на Донбассе, который длился более 40 дней.

"Мы будем делать все необходимое, чтобы его поддерживать, чтобы не дать его сорвать. Нам очень важно привлечь к этому процессу всех участников нормандского формата", - заявил он журналистам в Берлине.

Советники "нормандской четверки" также обсудят достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности относительно разведения сил и средств, разминирования и создания новых пунктов пропуска.

Кроме того, украинская делегация планирует поднять вопрос возобновления процесса обмена пленными. Ермак надеется, что сегодня удастся достичь "серьезного продвижения" в этом вопросе.

"Украинская сторона настроена на результат, на то, чтобы интересы государства были достигнуты. Надеемся, что будем иметь определенные результаты сегодняшней беседы", - добавил он.

Напомним, сегодня в Берлине должна состояться встреча политических советников "нормандской четверки". Эта встреча должна приблизить саммит лидеров в нормандском формате, о котором договорились в прошлом году в Париже.

Украинская делегация уже прибыла в Берлин, ее возглавил вице-премьер Алексей Резников.

В Берлин также уже прибыл Дмитрий Козак, заместитель главы администрации президента России.