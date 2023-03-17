Єрмак: Хочемо, аби всі американці зрозуміли, що перемога України - в інтересах США
Українці надзвичайно цінують підтримку з боку влади Сполучених Штатів та всього американського народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ОП Андрія Єрмака під час зустрічі з власницею журналу The Atlantic Лорен Пауелл Джобс, головним редактором Джеффрі Голдбергом і публіцисткою Енн Епплбаум.
Посадовець зазначив, що із допомогою США та країн НАТО наша держава показала, що Росія не така сильна й страшна, як багато хто вважав.
"Наша країна - і це принципова позиція президента Володимира Зеленського - не має наміру зупинятися й буде звільняти окуповані агресором території, а для цього нам потрібні насамперед зброя та боєприпаси", - вказав Єрмак.
За його словами, вкрай важливо зберігати високий рівень підтримки України, щоб партнери так само вірили у перемогу, як і українці.
"Наше завдання - спілкуватися з американським суспільством на всіх рівнях, аби американці відчували, що перемога України є інтересом Сполучених Штатів", - підкреслив глава ОП.
Єрмак також нагадав, що за час повномасштабної війни тисячі українських дітей були нелегально вивезені в РФ.
При цьому він звернув увагу на те, що у світі немає механізму, який би забезпечував повернення таких дітей на батьківщину, до своїх родин, і Україна зараз активно працює в цьому напрямку.
Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі анонсував новий пакет військової допопоги для України.
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