ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ермак анонсировал совместный стейтмент по результатам сегодняшней встречи G7

Новина українською →
Воскресенье 08 мая 2022 18:21
Ермак анонсировал совместный стейтмент по результатам сегодняшней встречи G7 Фото: Андрей Ермак (prezident gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня, в день памяти и примирения, страны G7 продемонстрировали полную и безоговорочную солидарность с Украиной в нашей борьбе за свободу и независимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"На сегодняшний саммит семерки приглашен президент Владимир Зеленский.
Могу проанонсировать, что по результатам встречи будет принят очень мощный совместный стейтмент, который будет содержать не только общие фразы по поддержке права Украины на самозащиту, но и анонс вполне конкретных действий", - заявил Ермак.

Он также добавил, что пока не может раскрывать деталей этого заявления, но добавляет, что весь цивилизованный мир поддерживает нашу независимость, защита территориальной целостности, экономическую и энергетическую безопасность.

"Украина будет быстро восстанавливаться. А для страны, которая развязала эту ужасную, несправедливую и кровавую войну, последствия будут очень и очень печальными", - резюмировал он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G7 Андрей Ермак
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
"Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом