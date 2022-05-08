Ермак анонсировал совместный стейтмент по результатам сегодняшней встречи G7

Сегодня, в день памяти и примирения, страны G7 продемонстрировали полную и безоговорочную солидарность с Украиной в нашей борьбе за свободу и независимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"На сегодняшний саммит семерки приглашен президент Владимир Зеленский.

Могу проанонсировать, что по результатам встречи будет принят очень мощный совместный стейтмент, который будет содержать не только общие фразы по поддержке права Украины на самозащиту, но и анонс вполне конкретных действий", - заявил Ермак.

Он также добавил, что пока не может раскрывать деталей этого заявления, но добавляет, что весь цивилизованный мир поддерживает нашу независимость, защита территориальной целостности, экономическую и энергетическую безопасность.

"Украина будет быстро восстанавливаться. А для страны, которая развязала эту ужасную, несправедливую и кровавую войну, последствия будут очень и очень печальными", - резюмировал он.