Основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК и построить военный завод, - Time

Американский бизнесмен, бывший офицер ВМС США и основатель частной военной компании Academi (Blackwater Worldwide) Эрик Принс хотел создать в Украине ЧВК, построить завод по производству боеприпасов и объединить ведущие авиационные и аэрокосмические компании Украины в консорциум. Это произошло в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time .

Согласно плану, датированному июнем 2020 года, Принс и его партнеры предложили Украине несколько сделок.

"Одно из предложений - создать новую частную военную компанию, которая будет привлекать персонал из числа ветеранов войны на востоке Украины. Вторая сделка предусматривает строительство нового завода по производству боеприпасов в Украине. А третья - объединит ведущие авиационные и аэрокосмические компании Украины в консорциум, который сможет конкурировать с "такими, как Boeing и Airbus"", - пишет издание.

Однако сделки так и не были реализованы, поскольку в них засомневались украинские чиновники.

Особую тревогу вызвал выбор Принсом союзников в Киеве - двух людей, связанных с Россией.

"Это Андрей Артеменко, который в 2017 году предложил администрации Трампа "мирный план" войны на Украине, предусматривающий способы отмены санкций США против России. Другим союзником Принса в Киеве был Андрей Деркач, украинский депутат, которого США обвинили в том, что он "активный российский агент", - говорится в сообщении издания.

Издание объясняет, что эти данные основаны на интервью с семью источниками, включая нынешних и бывших официальных лиц США и Украины, а также людей, которые работали непосредственно с Принсом, пытаясь реализовать его устремления в Украине.