Єреванські прихильники війни проти України підтримали публічне спалення прапора Азербайджану

Зокрема, член виконавчого органу проросійської Республіканської партії Вірменії (РПА) Едуард Шармазанов оголосив Ніколяна "вірменином честі". 16 квітня той самий політичний діяч заявив, що акція Ніколяна була поривом колективного вірменина.

Акт вандалізму підтримали також заступник голови РПА Армен Ашотян, депутат від проросійської фракції парламенту "Айастан" Гегам Манукян, декан факультету сходознавства Єреванського Держуніверситету та кандидат на виборах 2021 року від блоку "Айастан" Рубен Мелконян, проросійський екс-депутат парламенту Арман Абовян. Вони розкритикували деяких вірменських політиків про західну орієнтацію, які засудили спалення прапора Азербайджану.

Після затримання співробітника суспільного ТБ, його інтереси представляв адвокат Олександр Кочубаєв. Варто нагадати, що у 2019 році він представляв інтереси лідера блоку "Айастан" Роберта Кочаряна у позові проти мерії Єревана. Кочарян - єдиний із великих політиків Вірменії має особисті стосунки з Путіним, які він публічно описував так: "Дуже щирі, відверті, прямі… я відчув якусь хімію між нами".

Представники блоку "Айастан" також підтримали Ніколяна, який спалив азербайджанський прапор. Більш того, серед тих, хто його зустрічав після звільнення, єдиною офіційною особою була депутат парламенту від фракції "Аястан" Крістіне Варданян.

Спалення прапора Азербайджану, підтримане проросійськими силами в Єревані, відбулося на тлі кампанії зі спалення прапорів США, яку останні п'ять місяців у різних країнах проводять ліві та проіранські організації, які виступають на підтримку агресії РФ проти України.

Нагадаємо, що кампанію зі спалення прапорів було запущено в Салоніках ще 17 листопада активістами Communist Party of Greece. Раніше представники цієї партії виступали з нападками на адресу "реакційного київського уряду і фашистських угруповань в Україні".

3 січня в Абуджі прапор США спалили члени проіранської Islamic Movement in Nigeria. 2 лютого "естафету" підхопили активісти лівої філіппінської організації Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN).

21 лютого члени у Салоніках відбулося чергове спалення американського прапора. Після півторамісячної перерви, 11 квітня аналогічну акцію провели представники філіппінської BAYAN, а 14-го числа (як раз в день спалення азербайджанського прапора в Єревані) прапор США палили в Тегерані прихильники правлячого режиму.