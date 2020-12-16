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В Ереване проходит очередной митинг за отставку Пашиняна

Автор: Роман Тверденко

В Ереване проходят очередные протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. На этой неделе марши проходят ежедневно.

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Об этом сообщает News.am.

Акция стартовала от Ереванского цирка и проходит под скандирование "Никол, уходи".

"Марш достоинства" проходит уже третий день подряд. На этой неделе организаторы проводят его ежедневно. В субботу же состоится большой митинг на площади Свободы.

Напомним, в понедельник Пашинян заявил, что готов уйти в отставку лишь при наличии "достоверных результатах волеизъявления народа". Пока он продолжит выполнять функции премьера Армении.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября Пашинян подписал мирное соглашение по Нагорному Карабаху. Впоследствии в Армении вспыхнули акции протеста, демонстранты требуют отставки главы правительства.

Также РБК-Украина писало, что за отставку Пашиняна выступил президент Армении Армен Саркисян. Он призвал действующее правительство уйти в отставку и предложил провести внеочередные парламентские выборы.

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