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В Ереване оппозиция требует отставки премьер-министра Армении

Новина українською →
Украина, Пятница 29 июля 2022 22:47
В Ереване оппозиция требует отставки премьер-министра Армении Фото: Никол Пашинян, премьер-министр Армении (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В центре Еревана проходит протест за отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщает РБК-Украина с о ссылкой на News.am.

Колонна демонстрантов движется по проспекту Баграмяна, где находятся здания парламента и резиденции президента. Оппозиционеры скандируют антиправительственные лозунги.

Акция проходит мирно, протестующие в конфликт с полицией не вступают.

Напомним, прошло уже больше месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану во время демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены прекратить его планы.

Ранее Армения и Азербайджан согласовали подготовку к мирным переговорам по урегулированию напряженности вокруг нагорно-карабахского региона, на которых будут обсуждать границу.

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