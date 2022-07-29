В Ереване оппозиция требует отставки премьер-министра Армении
В центре Еревана проходит протест за отставку премьер-министра Никола Пашиняна.
Об этом сообщает РБК-Украина с о ссылкой на News.am.
Колонна демонстрантов движется по проспекту Баграмяна, где находятся здания парламента и резиденции президента. Оппозиционеры скандируют антиправительственные лозунги.
Акция проходит мирно, протестующие в конфликт с полицией не вступают.
Напомним, прошло уже больше месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану во время демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены прекратить его планы.
Ранее Армения и Азербайджан согласовали подготовку к мирным переговорам по урегулированию напряженности вокруг нагорно-карабахского региона, на которых будут обсуждать границу.