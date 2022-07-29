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У Єревані опозиція вимагає відставки прем'єр-міністра Вірменії

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Україна, П'ятниця 29 липня 2022 22:47
У Єревані опозиція вимагає відставки прем'єр-міністра Вірменії Фото: Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

У центрі Єревану відбувається протест за відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнм на News.am.

Колона демонстрантів рухається проспектом Баграмяна, де знаходяться будівлі парламенту та резиденції президента. Опозиціонери скандують антиурядові гасла.

Акція проходить мирно, протестувальники у конфлікт з поліцією не вступають.

Нагадаємо, пройшло вже більше місяця від початку масових протестів у Вірменії з вимогою відставки Пашиняна. Його противники вважають, що він намагається піти на нові поступки Азербайджану під час демаркації вірмено-азербайджанського кордону, і заявляють, що мають намір припинити його плани.

Нагадаємо, раніше Вірменія та Азербайджан погодили підготовку до мирних переговорів щодо врегулювання напруженості навколо нагірно-карабаського регіону, на яких обговорюватимуть кордон.

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