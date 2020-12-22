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В Ереване люди выступают за отставку Пашиняна, окружили здание правительства

Автор: Анастасия Рокитна

В Ереване (Армения) возобновились антиправительственные акции протеста. Люди требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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Об этом сообщает агенство "Новости Армении".

Протестующие окружили здание правительства, перекрыв входы. К этому призвал представитель Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, предложив части собиравшихся остаться на площади Республики, а другой - окружить здание правительства и прокуратуры.

По его словам, у протестующих есть 4 правовых пути, по одному из которых необходимо добиться отставки Пашиняна: добровольная отставка премьера, отставка через решения Национального Собрания и правительства, а также посредством предъявления прокуратурой обвинения Пашиняну и задержание последнего.

Напомним, издание "Грапарак" писало, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может объявить о своей отставке. Это он может сделать 31 декабря.

Также РБК-Украина писало, что за отставку Пашиняна выступил президент Армении Армен Саркисян. Он призвал действующее правительство уйти в отставку и предложил провести внеочередные парламентские выборы.

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Новости Украины ЕреванпротестНикол Пашинян