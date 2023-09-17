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Ердоган зустрінеться з Маском, щоб обговорить космічні технології

Неділя 17 вересня 2023 23:01
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Ердоган зустрінеться з Маском, щоб обговорить космічні технології Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться засновником SpaceX Ілоном Маском. Він планує обговорити співпрацю у різних галузях, зокрема, космічних технологій та акумуляторів для електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зустріч Ердогана та Маска відбудеться у новозбудованому Турецькому домі, який знаходиться неподалік від штаб-квартири ООН. Цього тижня там відбудеться засідання Генеральної Асамблеї ООН.

Президент Туреччини розглядає запланований на червень наступного року запуск супутника Turksat 6A як важливу віху для збору розвідданих, які можуть бути використані у військових цілях.

Зазначимо, що Маск зустрічався з Ердоганом в Анкарі у 2017 році.

Компанія Маска SpaceX співпрацює з турецькою космічною програмою для запуску супутників зв'язку. Туреччина також шукає допомоги в розробці акумуляторів для свого першого вітчизняного електромобіля Togg.

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Реджеп Тайіп Ердоган Илон Маск
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