Эрдоган заявил о завершении подготовки к операции в Сирии

Турция завершила подготовку к операции в Сирии на востоке Евфрата. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.



По его словам, на данный момент территория Сирии почти очищена от террористов ИГИЛ, однако появилась новая организация под названием "Сирийские демократические силы", которая, по его словам, в действительности ничем не отличается от предыдущих террористических организаций.

Напомним, в начале августа Эрдоган анонсировал новую операцию по обеспечению безопасности границ страны на севере Сирии. По словам Эрдогана, борьба с терроризмом в Сирии, начавшаяся в рамках операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", скоро перейдет в новую стадию.

Тогда он заявил, что Турция ожидает от США четких шагов в вопросе экстрадиции главарей террористической организации "Параллельное государство" (FETO) и отказа от поставок оружия террористам в Сириию

Также сообщалось, что Турция собирается провести третье наступление на курдов в Сирии. Новая военная операция на севере Сирии пройдет в районе, контролируемом курдами к востоку от Евфрата. Как уточнил Эрдоган, Россия и США, чьи военные также присутствуют в Сирии, уже уведомлены о запланированной операции.