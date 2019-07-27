Эрдоган заявил, что найдет альтернативу американским истребителям F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция обратится к другим странам для покупки истребителей, если Соединенные Штаты не будут продавать ей самолеты F-35. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эрдоган, публично говоря о напряженных отношениях со США тметил, что Турция может также со своей пересмотреть вопрос о приобретении усовершенствованного самолета американской компании Boeing.

"Вы не даете нам F-35? Хорошо, тогда извините нас, но нам снова придется принять меры и по этому вопросу, и мы обратимся в другое место. Даже если мы не получим F-35, мы покупаем у США 100 современных самолетов Boeing, соглашение подписано ... В настоящий момент прибыл один из самолетов Boeing, и мы осуществляем платежи, мы хорошие клиенты. Но, если так будет продолжаться, нам придется пересмотреть это", - подчеркнул президент Турции.

Российский государственный конгломерат "Ростех" уже заявил, что Москва будет готова поставлять свои самолеты Су-35 в Турцию, если Анкара попросит их. Однако турецкие чиновники заявили, что пока не ведут переговоры с Москвой об альтернативах самолетам F-35.

На прошлой неделе Соединенные Штаты заявили, что они исключают союзника НАТО Турцию из программы F-35 после того, как Анкара приобрела и получила российские средства противоракетной обороны С-400, которые Вашингтон рассматривает как угрозу.

Напомним, ранее Эрдоган сообщил, что Анкара начнет использовать российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 весной 2020 года.