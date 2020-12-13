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Ердоган заявив, що готовий до переговорів з ЄС на тлі конфлікту в Середземномор'ї

Неділя 13 грудня 2020 05:38
Ердоган заявив, що готовий до переговорів з ЄС на тлі конфлікту в Середземномор'ї
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Анкара завжди демонструвала конструктивність і бажання врегулювати розбіжності з ЄС за столом переговорів. Євросоюз повинен позбутися впливу з боку Греції та грецької громади Кіпру.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, пише "Анадолу".

Він назвав "помилковим підходом" пов'язувати майбутнє зв'язків Туреччини та ЄС з "амбіціями пари держав".

"Спроби віддалити Туреччину, ізолювати і тим більше покарати ні до чого не приведуть. Анкара захищає праве діло і національні інтереси. Незалежно від позиції ЄС, Туреччина продовжить вносити внесок у справу миру і стабільності в регіоні", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, очікується, що Європейський союз накладе санкції на більшу кількість турецьких компаній та осіб, відповідальних за буріння в спірних водах Середземного моря.

РБК-Україна писало, що в кінці жовтня Туреччина розширила розвідку корисних копалин на спірній з Грецією та Кіпром шельфі. В Афінах розкритикували Анкару за такі дії і пообіцяли подати скаргу.

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