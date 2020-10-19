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Эрдоган: США, РФ и Франция поддерживают Армению оружием в конфликте в Карабахе

Ширнак, Понедельник 19 октября 2020 02:07
Эрдоган: США, РФ и Франция поддерживают Армению оружием в конфликте в Карабахе
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, США и Франция - оказывают поддержку Армении оружием. Ереван второй раз нарушил режим прекращения огня, действующий в зоне конфликта из-за Нагорного Карабаха.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время съезда своей партии в провинции Ширнак, передает Haberler.

Эрдоган сказал, что США, Россия и Франция "не завершали эти переговоры" в формате Минской группы на протяжении 30 лет, в результате Азербайджан сейчас "борется за освобождение оккупированных земель от армян".

"Минское трио, США, Россия и Франция. Они встали на сторону Армении. Они оказывают всевозможную поддержку Армении оружием", - сказал турецкий президент.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном длится уже три недели.

Отметим, Армения назвала условие для перемирия в Нагорном Карабахе. Это возможно в случае прекращения участия в конфликте Турции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Турция должна участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

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Новости Украины В мире АрменияАзербайджанРеджеп Тайип Эрдоган

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