Ердоган сподівається, що після 13 років громадянської війни Сирія здобуде "мир та спокій"

"Я хочу заявити про це відкрито: ми не маємо наміру претендувати на землю, яка належить іншій країні. Як Туреччина, ми хочемо, щоб наш сусід Сирія якнайшвидше набула миру і спокою, яких вона прагне вже 13 років", - сказав Ердоган.

Свою заяву він зробив в місті Газіантела, яке розташоване неподалік від кордону з Сирією. Відомо, що у цьому населеному пункті мешкає близько півмільйона сирійських біженців, переміщених внаслідок війни. Ердоган зазначив, що "історія запам'ятає гостинність Газіантела".

"Наші сирійські брати та сестри дійсно пережили важкі дні, вони заплатили велику ціну... За оцінками, близько 1 мільйона сирійців втратили своє життя через сирійський режим і терористичні угруповання", - заявив він.

Обговорюючи початок наступу повстанців минулого тижня, Ердоган сказав наступне.

"Схоже, напади, що почастішали, на мирних жителів в Ідлібі стали тією соломинкою, яка зламала спину верблюду і спровокувала останні події", - прокоментував він.

Резюмуючи турецький президент наголосив, що всі мають визнати, що в Сирії, у політичному та дипломатичному плані виникла нова реальність.