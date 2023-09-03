ua en ru
Нд, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ердоган у Сочі обговорить з Путіним "зерновий коридор" та обмін полоненими

Сочі, Неділя 03 вересня 2023 13:58
UA EN RU
Ердоган у Сочі обговорить з Путіним "зерновий коридор" та обмін полоненими Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін (коллаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поїде у Сочі, де зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорять Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Ердоган вирушить в Сочі у понеділок, 4 вересня. За даними ЗМІ, лідер Туреччини та глава Кремля обговорять майбутнє угоди про "зерновий коридор".

Також Ердоган та Путін планують обговорити двосторонні відносини та регіональні питання, зокрема і війну Росії проти України. Крім того, на порядку денному буде обмін полоненими між Україною та Росією.

"Але найважливішим пунктом порядку денного буде зерновий коридор", - наголошує видання.

Зустріч Ердогана та Путіна

Варто зазначити, що чутки про зустріч президента Туреччини та російського диктатора ходили давно. Проте ні сам Ердоган, ні Путін довго не підтверджували, що зустрінуться особисто.

Спочатку турецькі ЗМІ повідомляли, що Путін може відвідати Туреччину у серпні для обговорення питання відновлення "зернової угоди". Проте у Кремлі не підтверджували цю інформацію.

Нещодавно стало відомо, що Ердоган все є приїде у Росію 4 вересня, а головною темою переговорів стане "зернова угода".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація зерновий коридор Турция Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: ППО знищила 22 цілі, є поранені
Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: ППО знищила 22 цілі, є поранені
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони