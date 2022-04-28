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Эрдоган и Путин созвонились. Анкара вновь предлагает посредничество между Украиной и РФ

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (kremlin_ru)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 28 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Турецкий лидер в очередной раз заявил о готовности взять на себя инициативу по урегулированию конфликта между Украиной и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз канцелярии президента Турции.

"Во время разговора обсуждался обмен между Россией и США, который состоялся вчера в Турции, а также события относительно войны в Украине", - указано в сообщении.

Как указано в релизе, Анкара в очередной раз заявила о своей готовности в посредничестве между Украиной и РФ.

"Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя инициативу по прекращению войны между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру, президент выразил желание как можно быстрее установить прочный мир в регионе, наращивая приобретенный импульс - стамбульские переговоры. Он подчеркнул, что страна будет продолжать свои усилия для преодоления этого кризиса между двумя соседями Турции", - информируют в канцелярии.

Напомним, что несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже провел телефонный разговор с президентом России. Тогда главной темой переговоров была ситуация в Украине.

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