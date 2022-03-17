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Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Они обсудили вопрос войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberler.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - пишут турецкие СМИ.

В настоящее время детали переговоров не оглашаются, однако сообщается, что стороны обсуждали вопрос российско-украинской войны.

Стоит отметить, что сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, после чего последний заявил, Россия не против того, чтобы Анкара была одним из гарантов безопасности Украины.

Война России против Украины продолжается 22-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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