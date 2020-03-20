ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эрдоган приказал эвакуировать турецких студентов из 8 стран

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 22:32
Эрдоган приказал эвакуировать турецких студентов из 8 стран
Иллюстративное фото (flickr.com lestudio1)

Студентов доставят в Турцию самолетами Turkish Airlines и поместят на 14-дневный карантин

Турция намерена эвакуировать турецких студентов из странах, с которыми она приостановила авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Об этом в Twitter заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Согласно распоряжению турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана, будут эвакуированы студенты из Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Польши, Италии, Египта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

"Наши граждане будут эвакуированы авиакомпанией Turkish Airlines по согласованию с министерствами иностранных дел, здравоохранения, транспорта и инфраструктуры. Они будут содержаться в 14-дневном карантине в соответствии с правилами, установленными Научным советом", - сообщил Октай.

На данный момент в Турции подтверждены 359 случаев заражения коронавирусом. От инфекции умерли 4 человека.

Напомним, накануне сообщалось о почти 100 новых случаях инфицирования COVID-19 в Турции. Первую смерть от вируса в стране зафиксировали 17 марта.

Также РБК-Украина писало, что в рамках профилактических мер Турция рекомендовала туроператорам и гостиницам перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.

В Украине число зараженных коронавирусом возросло до 39 В МИД рассказали, кто может попасть в ЕС после закрытия границ
Новости Украины КоронавирусэвакуацияТурция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь