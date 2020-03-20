Эрдоган приказал эвакуировать турецких студентов из 8 стран

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Студентов доставят в Турцию самолетами Turkish Airlines и поместят на 14-дневный карантин

Турция намерена эвакуировать турецких студентов из странах, с которыми она приостановила авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Об этом в Twitter заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Согласно распоряжению турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана, будут эвакуированы студенты из Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Польши, Италии, Египта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

"Наши граждане будут эвакуированы авиакомпанией Turkish Airlines по согласованию с министерствами иностранных дел, здравоохранения, транспорта и инфраструктуры. Они будут содержаться в 14-дневном карантине в соответствии с правилами, установленными Научным советом", - сообщил Октай.

На данный момент в Турции подтверждены 359 случаев заражения коронавирусом. От инфекции умерли 4 человека.

Напомним, накануне сообщалось о почти 100 новых случаях инфицирования COVID-19 в Турции. Первую смерть от вируса в стране зафиксировали 17 марта.

Также РБК-Украина писало, что в рамках профилактических мер Турция рекомендовала туроператорам и гостиницам перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.