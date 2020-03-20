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Ердоган наказав евакуювати турецьких студентів із 8 країн

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 22:32
Ердоган наказав евакуювати турецьких студентів із 8 країн
Ілюстративне фото (flickr.com lestudio1)

Студентів доставлять в Туреччину літаками Turkish Airlines і помістять на 14-денний карантин

Туреччина оголосила про евакуацію турецьких студентів із країн, з якими вона призупинила авіасполучення через пандемію коронавірусу. Про це у Twitter заявив віце-президент Туреччини Фуат Октай.

Згідно з розпорядженням турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, будуть евакуйовані студенти з Великобританії, Ірландії, Швейцарії, Польщі, Італії, Єгипту, Саудівської Аравії і Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Наші громадяни будуть евакуйовані авіакомпанією Turkish Airlines за погодженням з міністерствами закордонних справ, охорони здоров'я, транспорту та інфраструктури. Вони будуть відправлені на 14-денний карантин у відповідності з правилами, встановленими Науковою радою", - повідомив Октай.

Наразі у Туреччині підтверджені 359 випадків зараження коронавірусом. Від інфекції померли 4 людини.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про майже 100 нових випадків інфікування COVID-19 в Туреччині. Першу смерть від вірусу в країні зафіксували 17 березня.

Також РБК-Україна писало, що в рамках профілактичних заходів Туреччина рекомендувала туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.

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Новини України КоронавірусевакуаціяТурция
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