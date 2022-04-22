UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эрдоган позвонит Путину и Зеленскому. Хочет организовать встречу президентов, - СМИ

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует позвонить президентами Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Он надеется, что по результатам переговоров состоится встреча двух лидеров в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы не лишены надежды", - заявил Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос о мирных переговорах между Киевом и Москвой.

По его словам, телефонные звонки запланированы на ближайшие дни.

"Мы планируем снова провести звонки с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня или завтра. С помощью этого мы планируем довести переговорный процесс в Стамбуле до уровня лидеров глав государств", - рассказал Эрдоган.

Напомним, ранее Турция заявила, что не отказывается от посреднической роли в организации переговоров Зеленского и Путина.

Отметим, как ранее заявили в Офисе президента, война России против Украины может быть завершена прямыми переговорами между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВойна России против Украины