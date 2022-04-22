Эрдоган позвонит Путину и Зеленскому. Хочет организовать встречу президентов, - СМИ

"Мы не лишены надежды", - заявил Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос о мирных переговорах между Киевом и Москвой.

По его словам, телефонные звонки запланированы на ближайшие дни.

"Мы планируем снова провести звонки с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня или завтра. С помощью этого мы планируем довести переговорный процесс в Стамбуле до уровня лидеров глав государств", - рассказал Эрдоган.

Напомним, ранее Турция заявила, что не отказывается от посреднической роли в организации переговоров Зеленского и Путина.

Отметим, как ранее заявили в Офисе президента, война России против Украины может быть завершена прямыми переговорами между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

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