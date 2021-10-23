Эрдоган поручил МИД Турции объявить персонами нон грата послов 10 стран

"Я дал необходимые указания нашему министру иностранных дел, сказал, что вы как можно скорее должны объявить 10 послов персонами нон грата", - цитирует издание заявление Эрдогана.

По его словам, иностранные дипломаты покинут страну, поскольку не понимают Турцию и не должны поддерживать активиста Османа Кавалы.

Как ранее отмечало France 24, в понедельник послы 10 стран, в том числе США, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Франции и Швеции, опубликовали совместное заявление с призывом как можно быстрее решить вопрос Кавалы.

Осман Кавала с 2017 года находится в тюрьме Турции. Он обвиняется в участии в антиправительственных протестах в 2013 году и причастности к попытке военного переворота в 2016-м.