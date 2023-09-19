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Ердоган пообіцяв активізувати зусилля для припинення війни Росії проти України

Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Туреччина хоче активізувати зусилля для того, щоб війна Росії проти України припинилася за умови дотримання територіальної цілісності нашої країни.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Туреччина активізує зусилля щодо припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі незалежності та територіальної цілісності України", - наголосив він у ході свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Він також зазначив, що зрив зернової угоди призвів до того, що світ опинився перед новою кризою.

"У нас є новий план, згідно з яким ще один мільйон тонн зерна буде переданий країнам, що гостро його потребують, по всьому світу", - додав глава турецької держави.

Посередництво Туреччини

Нагадаємо, Туреччина від початку повномасштабної війни Росії проти України намагається стати посередником для врегулювання конфлікту.

Водночас Анкара продовжує активно співпрацювати з Москвою, а нещодавно Ердоган навіть відвідав Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.

Ще кілька тижнів тому турецький президент наголошував, що миру між Росією та Україною на горизонті не видно.

 

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