Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским на этой неделе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует на этой неделе провести отдельные переговоры с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"Я намерен провести переговоры как с господином Путиным, так и с господином Зеленским, как только вернусь. На этих встречах мы выразим им обоим благодарность от себя лично и от имени моего народа и скажем: "Наша цель - свести вас как можно скорее", - заявил Эрдоган.

Он также выразил надежду, что лидеры двух стран проведут встречу в ближайшем будущем.

"Я надеюсь, что в момент их встречи мы получим от них историческую справку. В этом контексте мы готовы принять встречу, которая пройдет на уровне глав государств. Но тем временем очень важно обеспечить временное прекращение огня", - добавил Эрдоган.