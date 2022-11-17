Ердоган підтвердив продовження зернової угоди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ердогана.

"В результаті чотиристоронніх переговорів, організованих Туреччиною, Угода про Чорноморський зерновий коридор була продовжена на 120 днів з 19 листопада 2022 року відповідно до рішення, ухваленого між Туреччиною, Організацією Об'єднаних Націй, Російською Федерацією та Україною", - написав він.

При цьому Ердоган відзначив важливість і вигідність угоди для продовольчого постачання та безпеки миру: понад 11 млн тонн зерна і продуктів харчування були поставлені майже 500 кораблями, що потребують, за останні 4 місяці.

Президент Туреччини висловив вдячність генсеку ООН Антоніу Гутеррішу, президенту РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському, "за їхню готовність продовжити угоду".