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Ердоган підтвердив продовження зернової угоди

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив продовження зернової угоди на 120 днів. Угода вже дозволила відправити з України 11 млн тонн продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ердогана.

"В результаті чотиристоронніх переговорів, організованих Туреччиною, Угода про Чорноморський зерновий коридор була продовжена на 120 днів з 19 листопада 2022 року відповідно до рішення, ухваленого між Туреччиною, Організацією Об'єднаних Націй, Російською Федерацією та Україною", - написав він.

При цьому Ердоган відзначив важливість і вигідність угоди для продовольчого постачання та безпеки миру: понад 11 млн тонн зерна і продуктів харчування були поставлені майже 500 кораблями, що потребують, за останні 4 місяці.

Президент Туреччини висловив вдячність генсеку ООН Антоніу Гутеррішу, президенту РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському, "за їхню готовність продовжити угоду".

Як повідомляло РБК-Україна, зернову угоду , яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

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