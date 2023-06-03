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Ердоган оголосив новий уряд Туреччини: хто посів важливі для України посади

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про створення нового кабінету міністрів у президентському палаці Чанкая,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Президент Туреччини змінив міністра оборони Хулусі Акара та міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу. Вони обидва брали безпосередню участь в "зерновій угоді", завдяки якій Україна має змогу доставляти зерно до країн, які цього потребують.

Нові міністри

Новим міністром закордонних справ Туреччини, за рішенням Ердогана, став колишній глава Національної розвідувальної організації Туреччини Хакан Фідан. Відомо, що він обіймав посаду з 2015 року.

Зазначимо, що 4 листопада 2022 року, Фідан був нагороджений від України орденом "За заслуги" III ступеня. Нагороду він отримав за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також за популяризацію Української держави у світі

Тим часом

Зернова угода

термін її дії вкотре було продовжено ще на два місяці.

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ТурцияРеджеп Тайіп Ердоган