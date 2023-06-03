Ердоган оголосив новий уряд Туреччини: хто посів важливі для України посади

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Нові міністри

Новим міністром закордонних справ Туреччини, за рішенням Ердогана, став колишній глава Національної розвідувальної організації Туреччини Хакан Фідан. Відомо, що він обіймав посаду з 2015 року.

Зазначимо, що 4 листопада 2022 року, Фідан був нагороджений від України орденом "За заслуги" III ступеня. Нагороду він отримав за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також за популяризацію Української держави у світі

Тим часом

Зернова угода

термін її дії вкотре було продовжено ще на два місяці.

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