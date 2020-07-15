Эрдоган обвинил Армению в нападении на Азербайджан

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что в нарушении прекращения огня на азербайджано-армянской границе виновны военные Армении. Анкара будет выступать против подобных атак на Азербайджан, отметил он.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

По его мнению, применение тяжелого вооружения, указывает на преднамеренную атаку на Азербайджан, цель которой "состоит в том, чтобы воспрепятствовать урегулированию в Нагорном Карабахе, а также создать новые очаги столкновений".

Напомним, на выходных Азербайджан и Армения сообщили о вооруженном столкновении на границе двух стран.

Армения заявила, что военные Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле, а потом пытались захватить армянский опорный пункт.

Азербайджан обвинил Армению в провокации, сообщив, что армянские военные открыли огонь из артиллерийских установок.

Отметим, 13 июля МИД Украины призвал стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей для мирного решения конфликта.

В Армении вызвали посла Украины в МИД после заявления о напряженности.