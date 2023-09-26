Ердоган назвав нову умову підтримки вступу Швеції до НАТО

За словами глави турецької держави, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорювали заявку Швеції на членство в НАТО минулого тижня у Нью-Йорку.

Ердоган додав, що адміністрація США пов'язує продаж F-16 Туреччини з процесом ратифікації заявки Швеції.

"Якщо вони (США - ред.) виконають свої обіцянки, наш парламент також виконає свою обіцянку. Турецький парламент матиме вирішальне слово щодо членства Швеції в НАТО", - зазначив президент Туреччини.

Варто зауважити, що Анкара запросила винищувачі F-16 та комплекти для їх модернізації у жовтні 2021 року. Потенційна угода вартістю 6 мільярдів доларів включатиме продаж 40 винищувачів, а також модернізаційні комплекти для 79 бойових літаків.

Вступ Швеції до НАТО

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. З того часу її не ратифікували лише Туреччина та Угорщина.

Ще на початку липня Ердоган пообіцяв, що турецький парламент схвалить заявку Швеції восени. При цьому у вересні президент Туреччини наголошував, що "варто розділяти продаж Туреччині F-16 та ратифікацію вступу Швеції до НАТО".

Варто зауважити, що ще вчора прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв про відсутність причин для того, щоб поспішати з ратифікацією заявки Швеції до НАТО.