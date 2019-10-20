Эрдоган назвал условия для возобновления боев в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об условиях возобновления боевых действий в Сирии. Об этом сообщает телеканал NTV.

Как известно, Турция по соглашению с Вашингтоном обязуется на 120 часов прекратить военные действия, чтобы дать возможность курдским отрядам, входящим в коалицию "Силы демократической Сирии", покинуть приграничной зону безопасности. В случае неисполнения обязательств Эрдоган пообещал лидерам Европейского союза и США возобновить военную операцию в Сирии.

По словам президента Турции, всего за девять дней турецкой армии удалось обезвредить 765 террористов, а также очистить территорию в 1,5 тыс. кв. м и взять под контроль 111 населенных пунктов.

Напомним, 17 октября стало известно, что Турция приостанавливает военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам вывести войска из "безопасной зоны". Так, все действия в рамках операции "Источника мира" будут приостановлены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода курдов.

США намерены снять санкции в отношении Турции, в случае долговременного режима прекращения огня.