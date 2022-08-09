Эрдоган использует переговоры Украины и России для предвыборной кампании, - Reuters

Издание отмечает, что серия дипломатических побед дает турецкому президенту некоторую передышку от экономических трудностей в Турции и предлагает план его предвыборной стратегии на выборах, которые состоятся в 2023 году.

Готовясь к тому, что станет самым серьезным испытанием на выборах за все время его почти 20-летнего правления, президент подчеркивает свои достижения на мировой арене.

Прогресс на международном уровне контрастирует с мрачной экономической картиной внутри страны, где инфляция выросла до 79%, а лира томится возле рекордных минимумов, достигнутых во время последнего валютного кризиса в декабре.

В то же время противники обвиняют Эрдогана в неортодоксальной экономической политике, включая серию снижений процентных ставок, несмотря на высокую инфляцию, и увольнение трех руководителей центрального банка с 2019 года, в результате чего страна имеет большой дефицит текущего счета и зависит от внешнего финансирования для поддержки экономики.

Эрдоган заявлял, что плоды экономической политики правительства - приоритет экспорта, производства и инвестиций - станут более очевидными в первом квартале 2023 года.