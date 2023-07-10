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Ердоган і Мішель домовилися "оживити" відносини між Туреччиною та ЄС

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Понеділок 10 липня 2023 22:39
Ердоган і Мішель домовилися "оживити" відносини між Туреччиною та ЄС Фото: голова Ради ЄС Шарль Мішель та президент Туреччини Реджеп Ердоган (twitter.com/CharlesMichel)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і глава Європейської ради Шарль Мішель домовилися "пожвавити" відносини між Туреччиною та ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мішеля у Twitter.

"Гарна зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на саміті НАТО", - написав він.

За словами Мішеля, під час зустрічі вони обговорили можливості повернення співробітництва ЄС і Туреччини на передній план і активізації відносин.

"Рада ЄС запросила віцепрезидента з прав людини і
Єврокомісію представити доповідь із тим, щоб діяти стратегічно і перспективно", - заявив він.

Туреччина перешкоджає вступу Швеції до НАТО

Турецький лідер Реджеп Ердоган виявив нову перешкоду для Швеції, яку потрібно подолати, щоб приєднатися до військового альянсу. Зокрема, він натякнув, що Туреччина вже понад 50 років очікує на вступ до ЄС.

Президент Туреччини не уточнив, чи є тривала спроба Анкари вступити до ЄС новою умовою для вступу Швеції до НАТО, чи це просто питання, яке Туреччина знову хоче підняти.

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