Нацполиция будет контролировать соблюдение карантина "Эпицентром"

Сеть супермаркетов "Эпицентр" решила изменить порядок работы во время карантина выходного дня. Полиция будет контролировать соблюдение мер торговой сетью.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что руководство сети решило пойти на карантинные меры в субботу , обозначенных Кабинетом министров, после разговора с МВД.

"Органы МВД и Национальная полиция тщательно проконтролируют, чтоб заявления руководства сети "Эпицентр" совпали с их реальными действиями по предупреждению распространению эпидемии COVID-19", - подчеркнул Геращенко.

"Эпицентр" и "Новая линия" на своей странице в Facebook отметил, что будет продавать только товары первой необходимости, прописанные еще в летнем распоряжении Кабинета министров. При этом подчеркнули, что не согласны совсеми ограничениями, которые планируют ввести в ближайшие выходные.

"Будем реализовывать исключительно жизненнонеобходимые товары, разрешенные постановлением Кабмина от 22 июля, к которым принадлежат продукты, средства гигиены, лекарственные препараты и товары медицинского назначения. В это время клиенты также могут сделать заказы в интернет-магазине. Товары можно заказать на доставку или забрать самовывозом в центрах выдачи заказов", - отметили в "Эпицентре".

Утром в четверг министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился заявлением сети торговых центров "Эпицентр" о карантине выходного дня. Он призвал правительство на это отреагировать.

Напомним, в среду торговая сеть опубликовала пост, в котором объявила "72-часовую пятницу".

"Продукты у нас есть, товары медицинского предназначения, лекарства - есть, корм для животных - есть. Завозим горючее", - написали в посте.

Напомним, Кабинет министров утвердил введение карантина выходного дня. Уже в ближайшие выходные и на протяжении минимум трех недель будет ограничена деятельность кафе и ресторанов (работа на вынос) и прочих развлекательных заведений. Работать будут, преимущественно, продуктовые и бытовые магазины, АЗС и аптеки.