Епіцентр допоможе облаштувати укриття в школах: як долучитися до ініціативи

Як долучитися до ініціативи

Долучитися до проєкту можна протягом серпня та вересня, просто обираючи товари зі спеціальною позначкою "Ангелятко добрих справ".

До ініціативи увійшли товари Шкільного ярмарку різних категорій: зошити, світильники, спортивні товари, іграшки, ноутбуки та інша техніка.

Визначена сума від продажу кожного такого товару акумулюється і спрямовується на облаштування шкільних укриттів.

Школам передаватимуть необхідні меблі, освітлення, навчальне приладдя, спортивний інвентар, ігри, будівельні та оздоблювальні матеріали - відповідно до конкретних потреб.

Долучитися до ініціативи можна на Шкільному ярмарку в Епіцентрі (фото: пресслужба мережі)

Укриття мають бути не лише безпечними, а й комфортними

Заступниця голови ТОВ "Епіцентр К" у сфері комунікацій, реклами, зв’язків з громадськістю та ЗМІ Ірина Шинкаренко зазначила, що для українських дітей укриття давно стало частиною шкільного життя, де під час тривалих повітряних тривог вони можуть проводити по кілька годин.

За її словами, у цей час діти можуть навчатися, читати, малювати, гратися, займатися спортом і спілкуватися з друзями.

Водночас для цього укриття має бути не лише безпечним, а й придатним для повноцінного перебування.

"Саме таку мету ми ставили перед собою, коли розробляли благодійну ініціативу. І нам важливо, щоб долучитися до неї міг кожен - просто під час своєї звичайної покупки", - додала вона.

Чому шкільним укриттям потрібне додаткове облаштування

За даними, які використовувалися під час створення проєкту, близько 90% українських шкіл мають укриття. Але наявність захисної споруди ще не означає, що в ній є все необхідне для тривалого перебування дітей.

У деяких областях понад 70% шкіл працюють переважно дистанційно, зокрема через недостатню пристосованість укриттів до повноцінного освітнього процесу. Десь не вистачає меблів, десь - освітлення, навчального приладдя чи спортивного інвентарю.

Саме такі потреби регулярно надходять від громад і на платформу Blaho, де школи та громади звертаються по допомогу в ремонті та облаштуванні укриттів.

"Держава робить важливу роботу, забезпечуючи українські школи укриттями. Але дуже багато шкіл по всій країні потребують їх наповнення - меблями, освітленням, шкільним приладдям, спортивним інвентарем та іншими необхідними речами", - йдеться у пресрелізі.

"Ангелятко добрих справ": як працює ініціатива

В Епіцентрі хочуть, щоб укриття ставали просторами, де дитина може почуватися максимально комфортно навіть коли лунає тривога.

Символом благодійної ініціативи стала позначка "Ангелятко добрих справ". Її легко впізнати на товарах, долучених до проєкту.

"Побачили Ангелятко - зробіть добру справу. Адже за однією покупкою може стояти дуже проста, але важлива річ: світло, за яким дитина читатиме в укритті; стіл, за яким вона робитиме домашнє завдання; м’яч, з яким гратиметься з друзями; або просто комфортне місце, де можна спокійно перечекати тривогу", - кажуть у Епіцентрі.

Детальніше про благодійну ініціативу та товари, долучені до неї, можна дізнатися на сайті компанії.