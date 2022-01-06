Епифаний рассказал, есть ли раскол в православном мире

Реакция России на создание православной церкви Украины была похожей на начало раскола в православном мире. Однако на самом же деле раскола в православии нет.

"Как такового раскола в православном мире нет. Есть РПЦ, которая разорвала отношения со Вселенским патриархатом. Другие церкви, которые в определенной степени поддерживают РПЦ, этого не сделали, та же самая Сербская православная церковь. Это разве что условно можно поделить церкви на определенные два лагеря", - пояснил он.

Епифаний отметил, что есть церкви, которые тяготеют к РПЦ, например Грузинская церковь, Польская церковь, Церковь Чешских земель и Словакии, Сербская православная. Все они имеют исторически хорошие отношения с РПЦ.

"Но если Украинская церковь будет единой и сильной, то в православном мире воцарится мир. Потому что так исторически сложилось, что существует диптих Православных церквей и в нем первое место занимает Вселенский патриархат - Константинопольский, как было определено на Четвертом Вселенском соборе 451 года", - добавил митрополит.