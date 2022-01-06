Епифаний рассказал об отношениях ПЦУ и Московского патриархата

Отношения между Православной церковью Украины и УПЦ Московского патриархата почти не поддерживаются. Желания нет со стороны предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия.

Об этом предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний сказал в интервью РБК-Украина .

"Что касается отношений с МП как таковых, то их практически нет, мы только пересекаемся с митрополитом Онуфрием на официальных мероприятиях, здороваемся, но общения по теме объединения нет", - сказал он.

По его словам, отсутствие отношений вызвано тем, что "с их стороны, особенно со стороны митрополита Онуфрия, нет на это никакого желания".

Епифаний напомнил, что считает Московский патриархат "фактически последним форпостом Путина в Украине, потому что Путин теряет Украину, она движется в Европу, в НАТО, и мы видим, какая сейчас истерика со стороны РФ. Русская Церковь играет большую роль для страны-агрессора, и поэтому они пытаются ее сохранить в том виде, в каком она есть сейчас".

В то же время, по его словам, после Объединительного собора Украина стала канонической территорией ПЦУ. "И МП, который называет себя Украинской православной церковью, как таковой является неканоническим в Украине. Также согласно закону они должны переименоваться", - добавил он.