Епіфаній: ніхто з українських політиків не впливатиме на рішення ПЦУ

За його словами, завдяки українському суспільству та крокам держави сьогодні триває звільнення українського православ’я від ярма "русского міра".

Проте "супротивники", використовують фальшиві аргументи та інші брудні засоби, щоби перешкодити цьому. Одним з таких засобів, додає Епіфаній, є наполегливе намагання представити ПЦУ заручницею чи учасницею партійної боротьби.

"Рішуче і твердо заявляю перед усією громадою - ми не дозволяли дотепер і надалі не дозволятимемо робити цього" - підкреслив він.

Він також зазначив, що супротивники церкви різними каналами поширюють цілком брехливу інформацію про те, що керівництво Православної церкви України і особисто предстоятель нібито кимось контролюються і спрямовуються в діях.

"Такі твердження - відверта брехня і брудний наклеп. Жоден, підкреслюю - жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень церкви", - заявив предстоятель ПЦУ.

За його словами, ПЦУ неодноразово спростовувала брехливі плітки не лише через заяви, але самими реаліями життя.

"Ані Петро Порошенко, ані будь-який інший політик, незалежно від того, представляє він владу чи опозицію, не відіграє у житті Православної церкви України якоїсь виняткової ролі, яка давала б будь-кому підстави з цими іменами в такому контексті ув’язувати нашу Помісну церкву", - резюмував Епіфаній.