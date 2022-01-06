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Епифаний о дресс-коде в церкви: внешний вид не должен быть преградой

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Киев, Четверг 06 января 2022 22:19
Епифаний о дресс-коде в церкви: внешний вид не должен быть преградой Фото: Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Милан Лелич

В Церкви существует определенный дресс-код, однако внешний вид не должен быть преградой для посещения храма. После нескольких визитов человек научится правильно одеваться.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Если мы возьмем даже определенные светские мероприятия, то очень часто пишут, что дресс-код должен быть таким-то. Также и в церкви есть определенный дресс-код", - сказал священнослужитель.

Епифаний уточнил, что человек, который приходит в храм, должен быть скромным и одеваться соответственно. Однако внешний вид не должен быть преградой для посещения церкви.

"Потому что если женщина придет без платка и ее не пустят, то она уже, возможно, больше никогда не придет в храм", - добавил митрополит.

По его словам, Православная Церковь Украины (ПЦУ) практически каждый месяц в средствах массовой информации и соцсетях развивает и другие мифы о религии.

"Мы должны об этом говорить, мы не должны замалчивать то, что у нас болит, то, что является актуальным, если мы хотим быть более современными", - отметил Епифаний.

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ПЦУ Епифаний
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