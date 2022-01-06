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Епіфаній про дрес-код в церкві: зовнішній вигляд не повинен бути перешкодою

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Київ, Четвер 06 січня 2022 22:19
Епіфаній про дрес-код в церкві: зовнішній вигляд не повинен бути перешкодою Фото: Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній (Віталій Носач / РБК Украина)
Автор: Мілан Лєліч

У Церкві існує певний дрес-код, проте зовнішній вигляд не повинен бути перешкодою для відвідування храму. Після декількох візитів людина навчиться правильно одягатися.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповівши Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Якщо ми візьмемо навіть певні світські заходи, то дуже часто пишуть, що дрес-код повинен бути таким-то. Також і в церкві є певний дрес-код", - сказав священнослужитель.

Епіфаній уточнив, що людина, яка приходить до храму, повинна бути скромною і одягатися відповідно. Однак зовнішній вигляд не повинен бути перешкодою для відвідування церкви.

"Тому що якщо жінка прийде без хустки і її не пустять, то вона вже, можливо, більше ніколи не прийде в храм", - додав митрополит.

За його словами, Православна Церква України (ПЦУ) практично кожен місяць в засобах масової інформації та соцмережах розвиває й інші міфи про релігію.

"Ми повинні про це говорити, ми не повинні замовчувати те, що у нас болить, те, що є актуальним, якщо ми хочемо бути більш сучасними", - зазначив Епіфаній.

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ПЦУ Єпіфаній
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