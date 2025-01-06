Эпидемиолог Наталья Виноград: Клинически распознать метапневмовирус очень сложно

Метапневмовирус, который сейчас вызвал коллапс в медицинской системе Китая, представляет угрозу для детей и пожилых людей с хроническими заболеваниями. Однако пандемии, как было с COVID-19, ожидать не стоит.

- Информация о метапневмовирусе, которая распространяется в эти дни, для вас, для специалистов в целом является новостью? Или для медиков это понятная и прогнозируемая история?

- Это закономерная сезонность, которая присуща для вируса, известного для нас с 2001-го как нового патогена, хотя он циркулирует среди людей уже сотни лет. На сегодня способности медицинской сети по госпитализации тяжелых пациентов абсолютно адекватны уровню распространенности проблемы.

- Почему тогда так много внимания уделяют средства массовой информации? И врачи отдельные говорят, что могут возникнуть проблемы с нехваткой коек в больницах. Какая-то особенность есть в этом году?

Клинически распознать метапневмовирус очень сложно даже очень хорошим специалистам, медикам, исходя из того, что одновременно циркулирует сразу несколько вирусов и среди них - метапневморвирус.

Сейчас начался сезон гриппа, как для нас, для наших территорий. У нас еще остаются в хвостах COVID, мы имеем аденовирусы, то у нас их достаточно много, а клиническая картина несколько похожа, будет так правильно сказать.

- Для тех, кто уже успел ознакомиться с информацией о течении болезней, спровоцированных этим вирусом, объясните, в чем особенность? Все равно она есть. Чем отличается конкретно этот вирус от тех, которые мы знаем?

- У детей это заболевание вызвано метапневмовирусом будет подобно такому, которое мы знаем для РСИ-вируса, то есть респираторно-синцитиальный вирус, и это достаточно серьезно, особенно детям первого года жизни.

Для людей старшей возрастной группы, для людей медицинского риска, а среди них - это больные хроническими заболеваниями сердечно-сосудистые, те, кто на кортикостероидах, те, кто имеют онкопатологию, то там будет заболевание ближе к гриппоподобному заболеванию.

У детей это не только имеют высокую температуру, насморк, головную боль, но еще и судороги, связанные с пирогенной реакцией на температуру. И у детей больше, при этом вирусе есть отит и возникает, а у взрослых - нет.

А у взрослых температура несколько ниже, не такие фебрильные цифры высокие. Ну и так же будет подобно тому - кашель, заложенность носа, насморк, боль в горле. То есть то, что мы привыкли называть острыми респираторными вирусными инфекциями.

- Есть ли какие-то специфические методы профилактики от этого вируса? Достаточно ли общих рекомендаций для респираторных инфекций?

- Вакцины от метапневмовируса нет и это серьезно, а то что у нас сейчас сезон риска по группе респираторных инфекций, просто требует ответственного отношения каждого из нас к своему здоровью.

Мы, используя общие и известные, очень хорошие подходы по ковиду, мы сегодня можем себя защитить одному моменту от нескольких сразу проблем - парахрип, метапневма или другие вирусы. То есть, основная идея заключается в том, чтобы не подвергнуться риску заражения. Не ходите там, где много людей, обходите тех, где вы видите, что человек чихает, кашляет, как мы называем, защита дистанции.

И, крайне важно, вы, если есть какая-то очень потребность, то воспользуйтесь маской, не забудьте мыть руки.

А там, где организованы коллективы, очень важно это проветривание. Если мы будем правильно, нормально делать проветривание, помните, как на ковиде, каждые двадцать минут нам надо было сделать. И в организованных коллективах у нас не было того уровня заболеваемости, даже во время учебного процесса. И это говорит в пользу того, что вся эта хорошо проработанная вместе схема минимизирует во всяком случае риски.

А если человек имеет уже какие-то признаки заболевания, ну, имеете ответственность перед собой, прежде всего, потому что будете ходить, можно доходиться. А второе, перед людьми вы же должны установить опасность для окружающих.

- Я вижу из того, что есть в открытом доступе, говорят об ингалиционном рибавирине для лечения тяжелых случаев, вызванных именно этим вирусом. В чем здесь дело? Его якобы нет в Украине?

- Сам по себе рибавирин имеет огромное количество противопоказаний. Это сложный препарат, который имеет влияние на почки. По жизненным показаниям будем давать или не будем давать, потому что еще можем от этого иметь другие осложнения. И что до самого рибавирина как препарата, то он имеет только ограниченные результаты использования клинических практик. Это факт. То что в лаборатории это мало.

А других препаратов проверяют, есть достаточно разной информации, но таких препаратов, которые уже зашли и использовались в практической медицине, их нет.

- Как узнать в Украине, что обычная простуда спровоцирована метабеневмовирусом? Существует ли какая-то диагностика, тестирование, возможно, в домашних условиях.

То, что мы имели на COVID-19, на грипп, на другие, - нет быстрых тестов в мире. А то, что существуют нормальные возможности лабораторной сети, это будет правда. И поэтому пациенты, которые вовремя обратятся, но имеют осложненное течение заболевания, могут быть обследовании. Оттуда мы и знаем, это 13 случаев, потому что их верифицировали в Украине.

- Есть ли риск возникновения пандемии, эпидемии именно на основе этого вируса?

- Пандемии - не будет. Знаете почему? Потому что мы инфицируемся этим вирусом на половину, детей до года уже инфицированы вирусом. А до пяти лет 100% все инфицированы. А раз так, то иммунитет нам недолго длится. Но если мы и вот так, то это у нас называется проэпидемирование населения, то у нас уже достаточная прослойка защищенных лиц и пандемии у нас не будет. Это однозначно.

У нас есть два компонента, которые влияют, это естественное проэпидемичевание и мы прошли ту или иную компанию по иммунизации. То все равно уже не имеем с вами такого стремительного роста количества больных и тяжелых больных. стремительного роста количества больных и тяжелых больных. Человек повторно инфицируется, но у него уже есть защита, и он не будет иметь тяжелую форму заболевания.

- Напоследок, нельзя не спросить в целом, влияет ли война с миграцией массовой и с разрушением медицинской инфраструктуры на уровень зараженности в стране, доступ к лечению вирусных инфекций?

- Однозначно и отрицательно. Скажу и то, что очень важно в эпидемиологии. Мы имеем такое понятие как плотность популяций, сколько нас есть на квадратный километр или на какую-то площадь в другом. И в том плане эта миграция, которая произошла, отток миллионов наших соотечественников за границу, уменьшила возрастную группу детских, среди которых больше всего регистрировалось этих вирусных инфекций, уменьшила плотность общей популяции второе. И однозначно в том плане мы, скажем, не было бы счастья и несчастье помогло, мы имеем меньшую вероятность массово пораженного населения. В отличие, скажем, от того же Китая. Там просто очень высокая предрасположенность популяции.

И в нашем варианте второе мы имеем с вами опыт, знаем какие подходы могут быть, а то что разрушено более 2000 учреждений здравоохранения, разве что и так понятно, что это крайне высокий негатив.

И давайте принимаем во внимание, что и медиков стало значительно меньше. Часть погибла, часть еще воюет. Не просто держать нам эту проблему подконтрольно, а мы делаем все, что положено в такое время.

- Итак, еще раз, метапневмовирус не будет распространен, как COVID-19, и не представляет такой угрозы для населения, правильно?

- Он представляет угрозу для конкретного человека, и это может быть планетарная трагедия для той семьи или для того человека. Чисто с тех позиций. Мы люди и мы неповторимы.

Если кто-то в семье заболел, сделайте так, чтобы вы не заразили других членов семьи. Изолируйтесь. Уголок. Завесьте себя по возможности каким-то, как мы называем, физическим барьером. Скажем так, простыней, по-простому, или кусковым целлофаном. И сделайте себе такой полубокс, чтобы другие не заразились.

Проветривайте максимально, все время влажная уборка, мойте руки и наденьте маску, если вы видите. И немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Та помощь, которую вы получаете конкретно по вашей ситуации, это не обязательно метапневма. Она будет просто уменьшена за счет своей честности оказания медицинской помощи.

Если вы относитесь к группе риска, беременные, люди с иммунодефицитом, вы должны немедленно обращаться, еще пока хорошо, еще не плохо, но уже обратитесь за медицинской помощью. Помните, что большая часть этих заболеваний проходит в легкой форме, если нет дополнительных болезней.