Из-за эпидемии кори и дифтерии Супрун должна уйти в отставку, - "Наш край"

"Наш край" призвал Супрун уйти в отставку

Отправить в отставку исполняющую обязанности министра здравоохранения Уляну Супрун из-за провала вакцинации украинцев призывает "Наш край". Об этом заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

По словам Мазурчака, по состоянию на 1 июня во многих регионах страны полностью отсутствуют некоторые критические вакцины.

"За два года министерство Супрун не сделало ничего ни в сфере закупок, ни в сфере вакцинации. В стране стабильно высокий уровень заболевания корью, который колеблется в пределах 1 200–1 500 новых случаев в неделю. Есть случаи заболевания ботулизмом, но в стране – проблема с сывороткой от этого недуга. Людям приходится самостоятельно покупать сыворотку за свой счет. Партия "Наш край" призывает правительство уволить Уляну Супрун с должности исполняющей обязанности министра здравоохранения за провал вакцинации населения и бестолковую медицинскую реформу", – заявил Александр Мазурчак.

Также он добавил, что кроме вспышек кори в Украине зафиксирован второй случай дифтерии.

"Украина в 1990-е годы уже проходила через эпидемию, которую удалось обуздать авральными методами, но она стоила очень дорого – около 700 украинцев заплатили своей жизнью за халатность правительства и отказ от вакцинации", – заявил Александр Мазурчак.

Сопредседатель "Нашего края" отметил, что особенно опасная ситуация сложилась летом – власть не знает, сколько непривитых школьников поехали в детские лагеря на отдых.

"Мы призываем правительство как можно быстрее назначить нового министра, который разработает план закупки препаратов, их распространения и тотальной вакцинации населения", – резюмировал Александр Мазурчак.

Как известно, согласно официальным данным Центра общественного здоровья в прошлом году среди детей до 1 года вакцинация против туберкулеза составила 83,6%, полиомиелита 51,9%, против коклюша, дифтерии и столбняка – 53,2%, кори, паротита и краснухи – 93,3% (при этом в Закарпатской – 71,2%, Ровенской – 81,3%, Львовской – 85,9%), против гепатита В – 57%.