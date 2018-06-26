Через епідемію кору та дифтерії Супрун повинна піти у відставку, - "Наш край"

"Наш край" закликав Супрун піти у відставку

Відправити у відставку виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун через провал вакцинації українців закликає "Наш край". Про це заявив співголова партії Олександр Мазурчак.

За словами Мазурчака, станом на 1 червня в багатьох регіонах країни повністю відсутні деякі критичні вакцини.

"За два роки міністерство Супрун не зробило нічого ні у сфері закупівель, ні в сфері вакцинації. У країні стабільно високий рівень захворювання на кір, який коливається в межах 1 200-1 500 нових випадків на тиждень. Є випадки захворювання на ботулізм, але в країні – проблема з сироваткою від цієї недуги. Людям доводиться самостійно купувати сироватку за свій рахунок. Партія "Наш край" закликає уряд звільнити Уляну Супрун з посади виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я за провал вакцинації населення і безглузду медичну реформу", – заявив Олександр Мазурчак.

Також він додав, що крім спалахів кору в Україні зафіксовано другий випадок дифтерії.

"Україна в 1990-ті роки вже проходила через епідемію, яку вдалося приборкати авральними методами, але вона коштувала дуже дорого – близько 700 українців заплатили своїм життям за недбалість уряду і відмову від вакцинації", – заявив Олександр Мазурчак.

Співголова "Нашого краю" зазначив, що особливо небезпечна ситуація склалася влітку – влада не знає, скільки нещеплених школярів поїхали в дитячі табори на відпочинок.

"Ми закликаємо уряд якнайшвидше призначити нового міністра, який розробить план закупівлі препаратів, їх поширення і тотальної вакцинації населення", – резюмував Олександр Мазурчак.

Як відомо, згідно з офіційними даними Центру громадського здоров'я в минулому році серед дітей до 1 року вакцинація проти туберкульозу склала 83,6%, поліомієліту 51,9%, проти кашлюку, дифтерії і правця – 53,2%, кору, паротиту і краснухи – 93,3% (при цьому в Закарпатській – 71,2%, Рівненській – 81,3%, Львівській – 85,9%), проти гепатиту В – 57%.