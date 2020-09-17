Эпатажная социальная кампания с детскими страшилками заставит украинцев изучать правила безопасности

15 сентября в Киеве состоялась презентация провокационной социальной кампании "Коник-Дурконик", в которой дети спели страшилки, чтобы привлечь внимание других детей и взрослых к проблемам безопасности. В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония подведения итогов молодежного образовательного проекта #Курс100 от центра Safety Park и презентация общественной инициативы "Когда Rip может стать R.I.P.", целью которой является борьба с гибелью людей на воде.

"В рамках комплексного #Курс100 нам удалось объединить в единое комьюнити большое количество разносторонних экспертов сферы безопасности, которые являются профессионалами в своей отрасли – многие из которых признаны не только в Украине, но и за ее пределами. Наполняет верой в наших людей и оптимизмом тот факт, что на этот большой комплексный курс подали заявки более 1200 человек, а зачислено было более 500 неравнодушных людей из 156 населенных пунктов Украины, а общее количество просмотров лекций курса на YouTube превысило 69 000. Теперь наши выпускники и все зрители, которые смотрели открытые лекции, могут и будут распространять приобретенные знания и практики безопасности среди населения своих городов, приближая культуру безопасности жизни в Украине к стандартам стран с высоким уровнем жизни и социальной защищенности", - рассказала основательница образовательного центра Safety Park Ольга Дробышева.

В мероприятии приняли участие представители патрульной полиции Украины, ГСЧС, Центра общественного здоровья Украины, лекторы #Курс100, украинский режиссер Евгений Матвиенко, известный музыкант – сооснователь группы "Бумбокс" – Андрей "Муха" Самойло, полуфиналистка шоу "Голос страны" Виктория Ягич, теле- и радиоведущая Анна Заклецкая, представители партнеров проекта, а также дети, которые озвучили ролики "Коник-Дурконик".

"Для нас большая честь быть партнером этого проекта. Нам очень важно, что в Safety Park поднимается вопрос здоровья детей и их будущего в этой стране. В эти тяжелые времена, в которые мы сейчас живем, в период коронавируса, я хотел бы пожелать всем нам здоровья!", - пожелал Етмир Красничи, Член Правления «Граве Украина Страхование жизни".

Также слова благодарности выразил Сергей Рудь, член правления, директор по персоналу и организационному развитию Winner Group Ukraine: "Мы очень тщательно подходим к выбору проектов для сотрудничества: нам важна уникальность проекта, масштабность, необходимость и актуальность в нашей стране, а также то, насколько он близок нам, нашим ценностям и миссии. Прежде всего, мы автомобильная компания, поэтому нам очень близка тема безопасности, особенно безопасности на дороге. Искренне благодарны, что мы являемся частью этого проекта! Мы сотрудничаем уже третий год, сначала с Traffic Challenge, а теперь и с Safety Park, и я думаю, что история сотрудничества будет продолжаться в дальнейшем, учитывая масштабность. Мы действительно гордимся сотрудничеством, потому что именно такие проекты меняют страну и наше будущее к лучшему".

На презентации образовательной кампании был представлен один анимационный и пять музыкальных роликов "Коник-Дурконик". Музыку для социальных роликов написал украинский музыкант Андрей "Муха" Самойло, а украинский кинорежиссер, продюсер и сценарист Евгений Матвиенко нарисовал главного персонажа и серию иллюстраций к анимации. Голосом кампании стали: сын полуфиналистки шоу "Голос страны" Виктории Ягич – Стефан, дочь основательницы образовательного центра Safety Park Ольги Дробышевой – Арника, а также вокалистка украинской девичьей рок-группы The Sixsters Кира Касьянова.

"Социальная кампания "Коник-Дурконик" - это еще один громкий шаг к формированию высокого общего уровня культуры безопасности в Украине, который имеет провокационный и раздражающий характер, но реализуется с глобальной целью – привести в результате к снижению количества погибших и тяжело травмированных украинских детей и подростков – нашей украинской молодежи от незнания и несоблюдения правил безопасности, от своей и нашей легкомысленности", - подчеркнула Ольга Дробышева.

Видео- и аудиоролики "Коник-Дурконик" будут ротироваться на телевидении, в сети АЗК WOG, на страницах видеосервиса Megogo, в эфирах радиостанций "Джем ФМ" и "Авторадио", в социальных сетях Facebook и YouTube, и на других интернет-ресурсах.

Целью социальной кампании "Коник-Дурконик" является привлечение молодежи к изучению современных мировых практик, методов и протоколов безопасности, а также информирование населения Украины о главных принципах личной безопасности и о возможности бесплатного обучения на сайте образовательного центра Safety Park, где размещены более 30 открытых лекций.

Также 15 сентября в рамках мероприятия была представлена ​​общественная инициатива "Когда Rip может стать R.I.P.", направленная на предупреждение туристов, отдыхающих на водных объектах Украины, относительно опасности природного явления под названием "отбойное течение" (или "обратное течение"), которое образуется во время отлива в больших водоемах: морях и озерах. Целью этой инициативы является уменьшение показателей гибели на водных объектах страны и информирование населения про явление "обратное течение", от которого ежегодно гибнут люди.

"Практика размещения предупредительных знаков об обратном течении является общеупотребительной во многих странах. В Украине до сих пор не было ни одной таблички, хотя ежегодно от обратного течения гибнут люди. Первые предупредительные знаки в рамках акции "Когда Rip может стать R.I.P." будут установлены на территории черноморского побережья Одесской области, и мы надеемся, что со временем все места в Украине, где может появиться данное природное явление, обеспечим такими информативными материалами", - рассказали организаторы акции.

Образовательный проект Safety Park реализуется при поддержке Министерства социальной политики Украины, Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, ГСЧС Украины, МВД Украины, Национальной полиции Украины, Департамента образования и науки города Киева и многочисленных местных администраций.

Генеральный партнер – "Граве Украина Страхование жизни", партнеры – Winner Group Ukraine, Vodafone, Megogo, АЗК WOG и Центр общественного здоровья Украины.

Информационные партнеры: "Информатор Киев", "РБК-Украина", "Апостроф", "Джем ФМ", "Киев Автомобильный", "Шкільний світ" и European Business Association.